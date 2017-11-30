40-летний Устинов потерпел второе поражение в своей карьере в титульном бою WBA от немца Мануэля Чарра. Судьи единогласно отдали победу Чарру.

«О завершении карьеры не думаю. Наоборот, появилась спортивная злость. Хочется показать, что это была случайность. Насчет следующего боя - этим занимается мой промоутер. Уже было сказано, возможен бой в мае с Фьюри. Дай бог, чтобы так и получилось, я буду только рад», - приводит слова Устинова «Р-Спорт»