Российский боксер второго среднего веса Андрей Сироткин поделился ожиданиями от поединка украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильермо Ригондо.

– Очень крутой бой.

– Ждете мастер-класса от Ломаченко или конкурентного боя?

– В этом бою мастер-класса от Василия не получится. Ригондо – конкурентный боксер. Тоже двукратный победитель Олимпиады. Для Васи бой не будет легким, но для зрителей будет очень интересный.