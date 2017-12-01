Андрей Сироткин: Бой с Ригондо не будет для Ломаченко легким
Напомним, что бой пройдет в Нью-Йорке 9 декабря.
Российский боксер второго среднего веса Андрей Сироткин поделился ожиданиями от поединка украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильермо Ригондо.
– Очень крутой бой.
– Ждете мастер-класса от Ломаченко или конкурентного боя?
– В этом бою мастер-класса от Василия не получится. Ригондо – конкурентный боксер. Тоже двукратный победитель Олимпиады. Для Васи бой не будет легким, но для зрителей будет очень интересный.