Напомним, что 9 декабря в Нью-Йорке Ригондо проведет бой против Василия Ломаченко.

– У Ригондо тоже больших боев не очень много. Вам не кажется, что его избегают?

– Да. Он не отказывался ни от кого. Не бегал от соперников. Менеджеры не могли договориться. Профессиональный бокс – такая штука, от менеджеров многое зависит.

– Не в чистом виде спорт. Бизнес.

– Да. И элемент шоу. Нужно не просто подобрать соперника, а найти такого, чтобы получилось шоу. Если соперник хороший, а шоу не получится, боя не будет.