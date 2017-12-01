Андрей Сироткин: Боксеры избегают встречи с Ригондо
Российский боксер второго среднего веса Андрей Сироткин заявил, что многие соперники избегают встречи с кубинцем Гильермо Ригондо.
Напомним, что 9 декабря в Нью-Йорке Ригондо проведет бой против Василия Ломаченко.
– У Ригондо тоже больших боев не очень много. Вам не кажется, что его избегают?
– Да. Он не отказывался ни от кого. Не бегал от соперников. Менеджеры не могли договориться. Профессиональный бокс – такая штука, от менеджеров многое зависит.
– Не в чистом виде спорт. Бизнес.
– Да. И элемент шоу. Нужно не просто подобрать соперника, а найти такого, чтобы получилось шоу. Если соперник хороший, а шоу не получится, боя не будет.