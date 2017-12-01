Луис Ортис, дважды проваливший допинг-тест, избежал наказания
WBC не стал дисквалифицировать кубинского боксера Луиса Ортиса, который дважды подряд в течение месяца сдал положительный допинг-тест.
Напомним, в конце октября спортсмен провалил тестирование, после чего был отстранен от боя за титул чемпиона мира по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером, запланированный на 4 ноября.
Позже стало известно, что кубинец сдал второй положительный допинг-тест. В анализе мочи 38-летнего боксера были найдены хлоротиазид и гидрохлоротиазид.
Отмечается, что запрещенные вещества оказались в организме спортсмена в результате приема лекарства, которое Ортис получает по терапевтическому исключению (TUE).
WBC признал Ортиса нарушившим правило, по которому спортсмен должен был сообщить о том, что принимает лекарство по терапевтическому исключению, и оштрафовал его на 25 тысяч долларов. Кубинец будет проходить проверки на допинг по индивидуальному протоколу тестирования.
При этом Ортис будет доступен для участия в соревнованиях WBC и должен быть подтвержден в рейтингах WBC.