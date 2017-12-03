Напомним, что Ковалев нанес поражение украинцу Вячеславу Шабранскому и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

– Сереге мои самые теплые поздравления. Это мой земляк – с моей деревни. Не с Челябинска или Копейска, а именно с деревни – поселок Горняк. Я прекрасно знаю его папу и маму. Мы жили в 300 метрах друг от друга. Но знакомы не были. Когда я заканчивал карьеру, он только начинал. Он – прекрасный человек и боксер. И годика два у него есть хорошие перспективы.

– Увидели у Ковалева что-нибудь новое в поединке с Шабранским?

– Ничего не увидел. Он просто «размазал» соперника.

– Вы этого и ожидали?

– Примерно. Ждал, что после поражения от Андре Уорда Серега соберется. Ему дали среднего соперника. Ковалев его разбил за два раунда.