Известный в прошлом боксер, а ныне промоутер и комментатор Андрей Шкаликов — о предстоящем бое Василия Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко же 9 декабря проведет бой с кубинцем Гильермо Ригондо.

– На этой неделе проведет свой бой Василий Ломаченко…

– Ломаченко – идол. Человек бегает быстрее всех, прыгает выше всех, еще играет в баскетбол и футбол. Кроме того, он еще боксирует.

– Его соперник Гильермо Ригондо – тоже парень не промах.

– Это будет «боище». Ломаченко победит. Он очень координированный, как Рой Джонс. Василий быстрее.

– Он разобьет кубинца как Ковалев Шабранского?

– Я жду конкурентного боя. Не знаю на счет нокаута. У чернокожий ребят очень крепкие головы. И есть техника. Ригондо – очень опытный. Ломаченко же сравнительно недавно в профессиональном боксе. А может и нокаутирует, с чем черт не шутит? Все-таки, бокс – не футбол или хоккей. Все может закончиться и в первом раунде.