- Я не хочу никаких прощальных видео. Можете поговорить о моем наследии, когда я окажусь в гробу, но даже оттуда буду бросать удары.

Я не хочу прощаться так, как это сделал Мигель Котто, это не для меня. Хочу продолжать драться. Возможное возвращение де ла Хойи? Как я могу отговорить его от этого, если я по-прежнему выступаю сам?, - заявил Джонс.

В послужном списке Роя Джонса - 65 побед и 9 поражений.