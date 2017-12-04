- Он скинул около 18 кг и собирается сбросить еще 24. Главное, чтобы он не останавливался на достигнутом. В последние несколько недель он много работал в моем зале и выглядел действительно счастливым. Он хочет тренироваться и хочет вернуться на ринг.

У нас в Манчестере был чемпион мира в тяжелом весе. Да, у него возникли проблемы, но давайте поддержим его вместе, чтобы он вернулся. Он идет верной дорогой, и это здорово.

Недавно он провел восемь раундов спарринга. Его руки очень быстры. Если он сбросит вес, он будет еще быстрее. В бою с Джошуа он получит преимущество в скорости и движении, и это даст ему хорошие шансы в этом поединке, - заявил Хаттон.

Напомним, осенью 2015 года Тайсон Фьюри победил по очкам Владимира Кличко и отобрал у него три чемпионских пояса. После этого британец боев не проводил.