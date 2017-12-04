- Сразу после боя я улетел в Калифорнию, - приводит слова Ковалева «Матч ТВ». - Но в четверг приехал во Флориду, три недели пробудем здесь, возможно, съездим в круиз по Карибскому бассейну.

- Как вы тренируетесь сейчас?

- Сегодня немного засиделся, мы смотрели бой Мигеля Котто с Садамом Али. Получится чуть позже лягу спать, завтра высплюсь, встану без будильника, но, несмотря на воскресенье, утром пойду тренироваться: немного побегаю и в тренажерный зал. У меня есть программа, и по ней я буду заниматься. 21 декабря я планирую начать полноценную подготовку к бою 3 марта. Наверное, опять поднимусь в горы до 14–15 января. Сделать базовую работу на общую физическую подготовку.

- 17 июня было второе поражение от Уорда. 26 августа новость о том, что вы думаете над завершением карьеры. 10 сентября называют фамилию соперника и дату вашего боя с Вячеславом Шабранским. Что произошло в эти две недели?

- Мысли о завершении правда были, но мне сказали, что бой можно сделать. Я подумал, пусть так и будет. Посмотрю на свое состояние, как отреагирует мое тело, на изменения. Если адекватно, если я смогу нормально тренироваться, значит приму бой. Понял бы, что тело не готово к тем изменениям, которые я ему даю, принял бы решение не боксировать. Но во время тренировочного лагеря организм начал чувствовать изменения, и я решил попробовать.