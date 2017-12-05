Российские боксеры Михаил Алоян и Федор Чудинов проведут поединки в андеркарде боя Мурата Гассиева 3 февраля в Сочи.

Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между российским тяжеловесом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.

«Алоян и Чудинов 3 февраля проведут бои в Сочи в андеркарде поединка Гассиева с Дортикосом. Они будут разогревать зрителей. Надеюсь, что проведут достойные бои», - приводит "Р-Спорт" слова президента промоутерской компании «Патриот» Александра Попова.