Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между российским тяжеловесом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.

«Алоян и Чудинов 3 февраля проведут бои в Сочи в андеркарде поединка Гассиева с Дортикосом. Они будут разогревать зрителей. Надеюсь, что проведут достойные бои», - приводит "Р-Спорт" слова президента промоутерской компании «Патриот» Александра Попова. 

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