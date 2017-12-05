"Я не стал меньше уважать Дениса после нашего боя. У Лебедева была возможность провести реванш после нашего первого боя, но он почему-то отказался", – заявил Гассиев, слова которого приводит ТАСС. 

Напомним, поединок Лебедева и Гассиева состоялся декабре прошлого года. Тогда Мурат по очкам победил Дениса и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). 

Лебедев при этом сохранил титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который защитил 9 июня, победив австралийца Марка Флэнэгана.

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