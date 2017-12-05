Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев сообщил, что поединок против Юниера Дортикоса должен был состояться раньше.

Сегодня стало известно, что спортсмен из РФ встретится с представителем Кубы 3 февраля в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

"Около года назад мы должны были провести бой с Дортикосом, но он не состоялся. Потом я смотрел его четвертьфинальный поединок с Кудряшовым. У него хорошая любительская школа, он очень опытен, чемпионами мира просто так не становятся.

Для меня очень важно выиграть этот бой. Конечно, всегда хочется победить ярко и зрелищно, любого можно нокаутировать. Но порой все бывает не так, как ты хочешь. В первую очередь я хочу выиграть, а если еще и нокаутом, то будет еще лучше", – цитирует Гассиева агентство "Р-Спорт".