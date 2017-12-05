Сегодня стало известно, что Гассиев встретится с представителем Кубы 3 февраля в Сочи в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

«Купил ли обезболивающие таблетки для Гассиева, как обещал? Да, конечно, купил. Я ударю его очень сильно, и ему будет очень больно. У меня лично нет неприязни к соперникам и к их фанатам. Бой проходит только на ринге, а за рингом мы - друзья. У нас с Гассиевым нет ничего личного. Единственное, что я ему сказал - я хочу его нокаутировать и ничего неуважительного я ему не говорил», - приводит слова Дортикоса «Р-Спорт».