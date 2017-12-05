Президент промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Евгений Вайнштейн, представляющий интересы Мурата Гассиева, рассказал об организации поединка с кубинцем Юниером Дортикосом.

Напомним, что бой пройдет 3 февраля в Сочи. Встреча Гассиева Дортикоса – это полуфинал Всемирной боксерской Суперсерии. В другом полуфинале встретятся украинец Александр Усик и латыш Майрис Бриедис.

"Положительного результата в переговорах удалось достичь только совместно с "Патриотом" - такое мероприятие можно организовать только объединившись. Это будет бой двух сильных боксеров, лучший из них станет обладателем двух поясов и будет драться с победителем второй полуфинальной пары Усик-Бриедис. Мы рассчитываем, что Гассиев должен победить - у него нет других шансов. Думаем, что его соперником в финале будет Александр Усик. Это будет интересный финал, на который захочет посмотреть любой. Проведение решающего боя выкупила Саудовская Аравия. Но мы сегодня обсуждали, что если Мурат победит, будем биться, чтобы забрать финал в Россию", - сказал Вайнштейн.