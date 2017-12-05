Напомним, что бой пройдет 3 февраля в Сочи. Встреча Гассиева Дортикоса – это полуфинал Всемирной боксерской Суперсерии. В другом полуфинале встретятся украинец Александр Усик и латыш Майрис Бриедис.

«Очень рад, что удалось все-таки забрать этот бой в Россию. Думаю, для популяризации бокса в нашей стране это будет очень значимое событие. Жду очень хорошего боя, надеюсь, что все останутся довольны. Конечно, всегда хочется выигрывать ярко и зрелищно, чтобы люди увидели нокаут в ринге. Но порой не всегда бывает как хочется. Любого можно нокаутировать. Но желание в первую очередь выиграть. Если получится нокаутом, это будет дополнительным плюсом. Сейчас я нахожусь в Биг-Бэре, три недели назад приехал и начал подготовку, набирать форму. Через неделю-две начнем спарринги», - сказал Гассиев.