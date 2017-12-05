«Я рад подтвердить, что мой бой против Белью пройдет 5 мая. Неважно, где вы будете смотреть этот поединок, по телевизору или на арене, вы не будете разочарованы. Я покончу с этой сагой между Хэем и Белью, как и обещал», - заявил Хэй на своей странице в Twitter.

Напомним, что Хэй потерпел поражение от Белью, бой с которым не смог продолжить из-за травмы ноги. Реванш должен был состояться 17 декабря в Лондоне, однако бой отложили из-за операции Хэя на руке.