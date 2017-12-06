Российский боксер Александр Поветкин официально может проводить бои, его дисквалификация завершена.

Напомним, что Поветкин отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ноябре Всемирный боксерский совет снял с россиянина бессрочную дисквалификацию. Поветкин также заплатил штраф в 250 тысяч долларов.

«С 6 декабря Александр Поветкин может проводить официальные поединки. Его дисквалификация завершилась», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Мир бокса».

Напомним, что свой поединок Поветкин проведет против румына Кристиана Хаммера 15 декабря в Екатеринбурге.