Блогер Джейк Пол одержал победу над Тайроном Вудли

В Кливленде (США) состоялся боксерский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Бой прошел по правилам бокса и длился все запланированные восемь раундов.

В итоге Джейк Пол выиграл раздельным решением судей - 77:75, 75:77, 78:74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время провел 28 боев, из которых 19 выиграл, еще семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом продвижения в полусреднем весе, победив Робби Лоулера нокаутом. В апреле этого года его официально уволили из UFC.