Джейк Пол: Я продал больше билетов, чем Макгрегор у себя дома при полной поддержке UFC

24-летний американский блогер Джейк Пол, выиграв боксерский поединок над бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли, ярко высказался о бывшем чемпионе в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Макгрегор? Теперь ему нужны гораздо более серьезные дела, чем мне. У меня уже есть серия из пяти побед подряд, у него в это же время три поражения и один выигранный бой. Парню нужно протрезветь и вернуться в спортзал. Я продал больше билетов на четвертый бой в своей карьере, чем Конор Макгрегор в его родном городе при полной поддержке UFC», - сказал Пол в интервью MMA Fighting.

Напомним, 30 августа Джейк Пол раздельным решением судей победил Тайрона Вудли, который выступал за UFC значительное количество времени. Его статистика в смешанных единоборствах: 27 боев из которых 19 побед и семь поражений.