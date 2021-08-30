Джейк Пол согласится на реванш с Вудли, если тот набьет татуировку «Я люблю Джейка Пола»

Видеоблогер Джейк Пол согласился на матч-реванш с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли, но только в том случае, если Вудли выполнит свое обещание во время пари.

Пол выиграл, но Вудли заявил, что заслуживал победы, и потребовал реванша.

Джейк сказал, что дал бы Тайрону такое право, если бы у него была татуировка: «Я люблю Джейка Пола».

Пол добавил: «Сделай татуировку, и у нас будет матч-реванш. У нас тут тату-мастер, так что тебе не нужно никуда идти», - цитирует Пола MMA Fighting.

Напомним, 30 августа Джейк Пол раздельным решением судей победил Тайрона Вудли, который выступал за UFC значительное количество времени. Его статистика в смешанных единоборствах: 27 боев из которых 19 побед и семь поражений.