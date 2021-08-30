Пол - Вудли: статистика ударов в поединке

Стала известна статистика ударов поединка с участием боксера и видеоблогера Джейка Пола и экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, передает BoxingScene. Пол победил Вудли раздельным решением судей.

Пол чаще и точнее бил Вудли. На счету Джейка 207 ударов, 71 из которых достигли цели, это 34,3%. У Тайрона 163 попадания, 52 из которых попали в цель, это 31,9%.

Напомним, по итогам боя Джейк Пол победил раздельным решением судей - 77-75, 75-77, 78-74.

Напомним, 30 августа Джейк Пол раздельным решением судей победил Тайрона Вудли, который выступал за UFC значительное количество времени с 2013 по 2021 год . Его статистика в смешанных единоборствах: 27 боев из которых 19 побед и семь поражений.