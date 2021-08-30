Нейт Диас оценил результат боя между Полом и Вудли

Американский блогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли в боксерском поединке в Кливленде. Поединок длился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).
Боец UFC Нейт Диас прокомментировал выступление бойцов. «Оба - отстой», - написал Диас в Твиттере.
Диас завершил карьеру в UFC в 2019 году. На счету американца 34 боя и 24 победы, пять из которых завершились нокаутом, в том числе над Конором Макгрегором в 2016 году.
These guys both suck— Nathan Diaz (@NateDiaz209) August 30, 2021
источник: Twitter.com