Эдди Хирн: Фьюри следует лишить пояса WBC в случае, если его бой с Джошуа не состоится

Известный промоутер Эдди Хирн выразил мнение, что Всемирному боксерскому совету (WBC) необходимо рассмотреть вариант с лишением пояса Тайсона Фьюри, если его поединок с Энтони Джошуа не будет проведен в этом году.

Напомним, что 25 сентября Джошуа проведет бой с представителем Украины Александром Усиком, а 9 октября у Фьюри запланирован поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

– Мне бы хотелось, чтобы бой между Фьюри и Джошуа наконец состоялся. В противном случае, WBC должен лишить британца титула. Фьюри не выходил на ринг с февраля прошлого года. Если он не будет боксировать и в октябре, то пройдет уже два года с момента завоевания им пояса. У него нет выбора, кроме как участвовать в поединке, – цитирует Хирна The Mirror.

Добавим, что в своей карьере 33-летний Фьюри одержал 30 побед, один бой с его участием завершился вничью. Что касается Джошуа, то 31-летнему спортсмену принадлежат чемпионские пояса WBA Super, WBO, IBF, IBO. В его активе 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге.