Тайсон Фьюри: Я планирую принять участие в четырех боях в ближайшем году

Британский боксер Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC, сообщил о своих ближайших планах в карьере.

Напомним, что 9 октября у 33-летнего спортсмена запланирован поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

– В первую очередь, я уничтожу Уайлдера, а в декабре вновь хочу вернуться на ринг. Вряд ли тогда моим соперником станет Джошуа. Вероятнее всего, я буду биться с Уайтом и легко его закрою. После чего в марте состоится мой бой с Энтони в Саудовской Аравии. Реванш с ним может быть запланирован на летние месяцы – мне бы хотелось, чтобы бой состоялся на «Уэмбли». Моим четвертым оппонентом должен стать Чисора – после поединка я сделаю паузу в карьере и вернусь в 37 лет, – цитирует Фьюри Boxing Scene.

Добавим, что в своей карьере 33-летний Фьюри одержал 30 побед, один бой с его участием завершился вничью. Его последний поединок состоялся в феврале 2020 года – тогда он победил Уайлдера и завоевал пояс WBC.