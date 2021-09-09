Тренер Джейка Пола сообщил, что следующим соперником бойца может стать Фьюри

Би Джей Флорес, тренер блогера Джейка Пола, не исключил, что следующим противником его подопечного станет Томми Фьюри.

«Я не ожидал многого от Томми в поединке с Энтони Тейлором, но он победил. Томми вполне может стать следующим соперником Джейка Пола, мы на это и рассчитываем. Но лучше пусть это решит менеджер Пола, он очень умный парень.

Кстати, Джейк уже тренируется, у него отличная мотивация. Этот парень очень и очень серьезный боец, просто поверьте мне», - цитирует слова Флореса Boxing Scene.

Напомним, 30 августа Джейк Пол раздельным решением судей победил Тайрона Вудли, который выступал за UFC значительное количество времени. Его статистика в смешанных единоборствах: 27 боев из которых 19 побед и семь поражений.