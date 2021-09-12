Трамп прокомментировал бой Холифилда и Белфорта в Голливуде, вспомнив во время трансляции Ковалева

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.
Шоу организовала компания Triller Fight Club. Бой прошел по правилам бокса и завершился победой Белфорта нокаутом в первом раунде.
Примечательный момент произошел во время трансляции. Трамп вспомнил российского боксера Сергея Ковалева и назвал его «феноменальным» и «выдающимся».
Ранее сообщалось, что Дональд за работу на поединке получил несколько миллионов долларов гонорара.
В другом поединке экс-боец UFC Андерсон Силва нокаутировал другого бывшего представителя промоушена Тито Ортиса.