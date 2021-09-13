Главный тренер женской сборной России Шидловский отправлен в отставку

Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский покинул свой пост.
«Иван Ефимович Шидловский объявил о сложении полномочий. Альберт Муталибов рекомендован на пост главного тренера женской сборной. Его должен будет утвердить исполком 27 сентября», — приводит ТАСС слова генсека Федерации бокса России Кирилла Щекутьева.
Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио женская команда выиграла лишь одну медаль. Бронзовую награду в весовой категории до 75 кг завоевала Зенфира Магомедалиева.
Добавим, что Муталибов - заслуженный тренер России. Специалист входит в тренерский штаб сборной.
источник: ТАСС