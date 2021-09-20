Федерация бокса России намерена организовать бой между Дациком и Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может провести боксерский поединок со своим соотечественником Вячеславом Дациком.

По информации портала tele-sport.ru, данный бой планирует организовать Федерация бокса России совместно с телеканалом «РЕН ТВ». Отмечается, что поединок может состояться до конца 2021 года.

Напомним, 18 сентября этого года Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над блогером Артемом Тарасовым в поединке по правилам кулачных боев, но в перчатках ММА.

Что касается Дацика, 13 августа спортсмен единогласным решением судей выиграл у Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.