Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком

Стал известен гонорар действующего чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа за бой против Александра Усика.

Как сообщает Mirror, 31-летний британский боксер заработает около 17,5 миллионов евро за бой с 34-летним украинцем. Ранее промоутер Усика, сообщил, что его подопечный получит самый большой гонорар в карьере.

Добавим, что Джошуа за всю карьеру выиграл 24 поединка (из них 22 — нокаутом) и однажды потерпел поражение. На счету Усика 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

Последний раз Джошуа выходил на ринг 12 декабря 2020 года. В тот вечер на «Уэмбли» он защитил свои титулы в бою против болгарина Кубрата Пулева. Последний поединок украинца состоялся в октябре 2020 года. Усик победил другого британца Дерека Чисору единогласным решением судей.