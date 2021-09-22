Усик может заработать за бой с Джошуа до пяти миллионов фунтов

Стал известен гонорар украинского боксера Александра Усика за поединок с чемпионом в тяжелом весе версий WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Гарантированные гонорары 34-летнего Усика составляют 3 миллиона фунтов, которые могут вырасти до 5 миллионов фунтов, если будет продано достаточно платных трансляций, сообщает Total Sport.

В профессиональной карьере Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 боях. У 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение.

Отметим, что гонорар Джошуа превышает гонорар Усика более чем в три раза. 31-летний британский боксер заработает около 17,5 миллионов евро за бой с 34-летним украинцем. Ранее промоутер Усика сообщил, что его подопечный получит самый большой гонорар в карьере.