Эдуард Трояновский: Джошуа нужно попасть, чтобы одержать победу над Усиком

Бывший чемпион мира по нескольким версиям Эдуард Трояновский рассказал, за счет чего представитель Великобритании Энтони Джошуа может победить Александра Усика из Украины.

«У Джошуа есть хороший удар. Поставленные удары у него прямые, боковые. У него уже определенная школа есть. Его главное преимущество — это жесткий удар. И он крупнее. Ему нужно попасть для того, чтобы одержать победу над Усиком», - приводит слова Трояновского «Спорт-Экспресс».

В профессиональной карьере Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 боях. У Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

31-летний британский боксер заработает за данный бой около 17,5 миллионов евро, тогда как 34-летний украинец сможет получить максимум 5,9 миллиона. Ранее промоутер Усика сообщил, что его подопечный получит самый большой гонорар в карьере.