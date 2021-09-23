Усика не беспокоит разница в размерах с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что его не беспокоит разница в размерах со своим следующим соперником британцем Энтони Джошуа.

«Так всю жизнь было. Кто-то был больше, кто-то был меньше. Те, кто говорят об этом, не до конца понимают, что происходит. Меня не беспокоит разница в размерах с Джошуа», - приводит слова Усика RT, ссылаясь на Sky Sports.

В профессиональной карьере Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 боях. У Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

31-летний британский боксер заработает за данный бой около 17,5 миллионов евро, тогда как 34-летний украинец сможет получить максимум 5,9 миллиона. Ранее промоутер Усика сообщил, что его подопечный получит самый большой гонорар в карьере.