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23 сентября 18:27
автор: Максим Скороходов

Усика не беспокоит разница в размерах с Джошуа

Боксерский поединок спортсменов состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне.

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что его не беспокоит разница в размерах со своим следующим соперником британцем Энтони Джошуа.

«Так всю жизнь было. Кто-то был больше, кто-то был меньше. Те, кто говорят об этом, не до конца понимают, что происходит. Меня не беспокоит разница в размерах с Джошуа», - приводит слова Усика RT, ссылаясь на Sky Sports.

В профессиональной карьере Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 боях. У Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

31-летний британский боксер заработает за данный бой около 17,5 миллионов евро, тогда как 34-летний украинец сможет получить максимум 5,9 миллиона. Ранее промоутер Усика сообщил, что его подопечный получит самый большой гонорар в карьере.

источник: «RT на русском»
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