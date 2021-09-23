Поветкин будет болеть за Усика в поединке с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александра Поветкин поделился ожиданиями от боя между обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа и Александром Усиком.

«Безусловно, Джошуа мощнее, физически, наверно, сильнее. Но Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьет, так что будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил», – цитирует россиянина «Метарейтинг» со ссылкой на его страницу в инстаграме.

Добавим, что в активе Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 боях на профессиональном ринге. У Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

31-летний британский боксер заработает за данный бой около 17,5 миллионов евро, тогда как 34-летний украинец сможет получить максимум 5,9 миллиона. Ранее промоутер Усика сообщил, что его подопечный получит самый большой гонорар в карьере.