Константин Цзю – о бое между Усиком и Джошуа: Мне очень хочется, чтобы Александр вошел в историю

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка, в котором украинец Александр Усик встретится с представителем Великобритании Энтони Джошуа.

Напомним, что на кону будут стоять титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Бой пройдет в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне.

– Я очень хочу, чтобы Усик выиграл! Для Александра это будет тяжелый бой. Да, Александр – уникальный боксер. Но тут уже чуть другой уровень. Не думаю, что у Усика был в соперниках тот, кто может так сильно бить. Джошуа – крепкий и сильный боксер. Шансы? 50 на 50. И мне очень хочется, чтобы Усик вошел в историю, – приводят слова Цзю «Известия».

Добавим, что в своей карьере 34-летний Усик принял участие в 18 поединках, одержав 18 побед, 13 из которых он завершил нокаутом. Что касается Джошуа, то на счету 31-летнего британца 24 победы (22 - нокаутом) и одно поражение.

По итогам боя Джошуа получит около 17,5 миллионов евро, а Усик – не более 5,9 миллионов.