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24 сентября 08:44
автор: Владислав Корегин

Энтони Джошуа: Бой с Усиком дает мне мотивацию попробовать себя против правши

Поединок между боксерами состоится в ночь на 26 сентября в Лондоне.

Британский боксер Энтони Джошуа оценил свои шансы на победу в предстоящем поединке с представителем Украины Александром Усиком.

Напомним, что на кону будут стоять титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Бой пройдет в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на домашнем стадионе «Тоттенхэма».

– Бой против Александра – огромная мотивация для меня, чтобы проверить свои силы против правши. Мой тренировочный процесс был непростым, однако я получил удовольствие от подготовки к поединку. Я видел, как прогрессирую, – цитирует Джошуа «Газета.Ru», ссылаясь на слова спортсмена, сказанные во время на пресс-конференции перед поединком.

Добавим, что в своей карьере 31-летний британец одержал 24 победы (22 - нокаутом) и потерпел одно поражение. Что касается Усика, то на счету 31-летнего украинца 18 побед в 18 поединках, 13 из которых завершились нокаутом.

По итогам боя Джошуа получит около 17,5 миллионов евро, а Усик – не более 5,9 миллионов.

источник: «Газета.Ru»
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