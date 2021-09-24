Минаков спрогнозировал ход поединка между Джошуа и Усиком

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился мыслями о предстоящем поединке, в ходе которого встретятся британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик. Джошуа будет защищать титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

«Бой продлится всю дистанцию. Джошуа — это бьющий, жёсткий боксёр. Усик очень техничный, подвижный. Думаю, что Усик переиграет, он активный, мотивированный, заряженный. Джошуа опасен тем, что у него тяжёлый удар.

Сомневаюсь, что Усик сможет нокаутировать Джошуа. Но переиграть, передвигаться, перебить на технике возможно. Нокаутировать может Джошуа», - передает слова Минакова «Чемпионат».

Добавим, что в своей карьере 31-летний британец одержал 24 победы (22 - нокаутом) и потерпел одно поражение. Что касается Усика, то на счету 31-летнего украинца 18 побед в 18 поединках, 13 из которых завершились нокаутом.

По итогам боя Джошуа получит около 17,5 миллионов евро, а Усик – не более 5,9 миллионов.