Виталий Кличко - о бое Усика и Джошуа: Это будет самый сложный соперник в карьере Александра

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко поделился своим мнением о предстоящем поединке британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Джошуа будет защищать титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится 25 сентября.

«Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксёром такого уровня Александр ещё не встречался.

Шансы? Все зависит от него — от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой», — приводит слова Кличко meta-ratings.com.ua.

Добавим, что в своей карьере 31-летний британец одержал 24 победы (22 - нокаутом) и потерпел одно поражение. Что касается Усика, то на счету 31-летнего украинца 18 побед в 18 поединках, 13 из которых завершились нокаутом.

По итогам боя Джошуа получит около 17,5 миллионов евро, а Усик – не более 5,9 миллионов.