Хрюнов - о бое Усика с Джошуа: Надеюсь, что завтра Сашка из Симферополя одержит победу

Спортивный функционер Владимир Хрюнов оценил шансы украинского боксера Александром Усиком в поединке с чемпионом в тяжелом весе по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Надеюсь, что завтра Сашка из Симферополя одержит победу. Побеждать есть чем. Если не будет ничего запрещенного в действиях Джошуа, то бой затянется и Джошуа будет очень трудно», — приводит слова эксперта »РЕН ТВ».

Добавим, что в своей карьере 31-летний британец одержал 24 победы (22 - нокаутом) и потерпел одно поражение. Что касается Усика, то на счету 31-летнего украинца 18 побед в 18 поединках, 13 из которых завершились нокаутом.

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне.