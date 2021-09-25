Бетербиев назвал фаворита в бою Усик - Джошуа

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев в бою за звание чемпиона мира между Александро Усиком и Энтони Джошуа отдает предпочтение британцу.

«Один удар может решить исход боя. Любой может выиграть. По всем остальным параметрам Усик в этом весе новый человек, а Джошуа уже состоявшийся боец. Я предпочтение даю, что Джошуа выиграет этот бой - или досрочно, или решением судей», - приводит слова Бетербиева «РЕН ТВ».

Напомним, что поединок состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября на стадионе ФК «Тоттенхэм».

За карьеру в профессиональном боксе на счету Усика 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Джошуа имеет в своем активе 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.