Григорий Дрозд: Усик имеет возможность сделать историю и перейти на другой уровень

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд в бою за звание чемпиона мира между Александро Усиком и Энтони Джошуа отдает предпочтение британцу.

«Я буду следить за боем. Я отдаю предпочтение Энтони Джошуа в этом поединке: примерно 60 на 40 или 55 на 45. Для Джошуа, который защищает титул чемпиона мира, подготовка должна быть идеальная. А у Саши Усика такая же возможность - сделать историю и перейти на другую категорию в статусе претендента», - приводит слова Дрозда «РЕН ТВ».

Напомним, что поединок состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября на стадионе ФК «Тоттенхэм».

За карьеру в профессиональном боксе на счету Усика 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Джошуа имеет в своем активе 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.