Бивол рассказал, у кого больше шансов на победу в бою Усик - Джошуа

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол в бою за звание чемпиона мира между Александро Усиком и Энтони Джошуа отдает предпочтение британцу.

«Мне импонируют оба боксера, особенно Усик. Мне нравится его мышление в ринге, скорость, выносливость. Что касается Джошуа, то тут физическая сила на лицо. Насчет того, кто победит, конечно же, шансов больше у Джошуа. Потому что все-таки бой в Англии, он природный супертяжеловес. Но я буду болеть за Усика», - приводит слова Бивола «Спорт День за Днем».

Напомним, что поединок состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября на стадионе ФК «Тоттенхэм».

За карьеру в профессиональном боксе на счету Усика 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Джошуа имеет в своем активе 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.