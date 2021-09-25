Лебедев рассказал, почему Усик победит Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев оценил шансы Александра Усика на победу в поединке с британцем Энтони Джошуа.

«Болеть буду, конечно, за Усика! Он победит сегодня! Вы когда-нибудь видели, чтобы Джошуа пританцовывал перед боем? Мне показалось, что он нервничает. Но это не говорит о том, что он боится. У меня есть некоторые друзья, которые дают определенный процент на нокаут! Что Усик отправит Джошуа в нокаут», — цитирует росиянина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени на арене клуба «Тоттенхэм».

За свою карьеру в профессиональном боксе Усик одержал 18 побед (13 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Джошуа имеет в своем активе 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.