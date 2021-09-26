Виталий Кличко - о победе Усика над Джошуа: Вернул Украине пояс!

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, отреагировал на победу Александра Усика над Энтони Джошуа. Украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей – 116-112, 117-114, 115-113.

«Друзья! Поздравляем Александра Усика, выигравшего четыре первенских пояса в супертяжелом весе!Это был самый сложный бой в карьере Александра. И победу он вырвал в последних раундах, вернув Украине ремни», - написал Кличко в фейсбуке.

Теперь на счету 34-летнего Усика 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

Отметим, Усик стал чемпионом мира в своем третьем поединке в тяжелом весе. В октябре 2019 года украинский боксер техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна, а в октябре 2020 года – представителя Великобритании Дерека Чисору, став обязательным претендентом на титул WBO.