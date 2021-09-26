Энтони Джошуа: Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами!

Боксер Энтони Джошуа отреагировал на свое поражение в бою с украинцем Александром Усиком. Британец потерял титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей – 116-112, 117-114, 115-113.

«Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами! Лондон, я люблю тебя и благодарю каждый раз!» — написал Джошуа в своем инстаграм.

Теперь на счету 34-летнего Усика 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

Отметим, Усик стал чемпионом мира в своем третьем поединке в тяжелом весе. В октябре 2019 года украинский боксер техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна, а в октябре 2020 года – представителя Великобритании Дерека Чисору, став обязательным претендентом на титул WBO.

Добавим, что чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе является британец Тайсон Фьюри, который 9 октября в Лас-Вегасе проведет бой с американцем Деонтеем Уайлдером.