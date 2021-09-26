Валуев отреагировал на победу Усика над Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы России, Николай Валуев отреагировал на победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

«Поймите, это не Джошуа такой плохой - это Усик настолько хороший. Я еще в репортаже неоднократно повторял, за счет каких ударов Саша будет развивать свой успех - так оно и получилось. Усик сумел нанести психологический урон британцу: вселил в Джошуа неуверенность. Саша — молодец!» - приводит слова Валуева «Чемпионат».

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.