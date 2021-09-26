ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 сентября 08:57

Рой Джонс признался, что не ожидал победы Усика над Джошуа

Украинец завоевал чемпионский титул.

Экс-чемпион мира Рой Джонс-младший признался, что не ожидал победы украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Я не ожидал, что Усик выйдет и потрясет Джошуа в первых раундах. Мы знали, что Усик искуснее боксирует, но никто не ожидал, что он попадет так, что у Джошуа задрожат ноги. Если ты хочешь защитить титул, ты не должен позволять претенденту так действовать в первых раундах», - приводит слова Роя DAZN.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

источник: DAZN
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" разделался с "Уфой"Юрий Сёмин не планирует заканчивать тренерскую карьеру"Нефтехимик" уступил "Спартаку"Валуев не стал молчать после победы Усика над ДжошуаСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристок
Торжество Крыма и Украины! Как Усик сенсационно разбил в Лондоне Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе
Уроженец Симферополя Александр Усик убедительно победил британца Энтони Джошуа на лондонской арене «Тоттенхэм Хотспур» и принес Украине сразу четыре чемпионских пояса - по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, оставшись непобедимым на профессиональном ринге.
«Спартак» преодолел «комплекс Газизова»? Как красно-белые победили дома «Уфу», да еще и уверенно
«Спартак» впервые за два с лишним года сумел забить на своем стадионе в Тушине уфимской команде, добившись победы в матче девятого тура РПЛ (2:0).
Путин не просто так говорит о новом чемпионате мира в России. Шансы на это есть, и вот почему
Владимир Путин во время видеоконференции с лидерами партий среди прочих тем высказался о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в нашей стране.
Вот это поворот! Семин покинул «Ростов» спустя месяц после назначения. Ждем в «Локомотиве»?
В Российской Премьер-Лиге состоялась громкая тренерская отставка - там, где ее не ждали.
Волкановски не стоит переводить Ортегу в партер, чтоб не попасть в ловушку. Расклад и лучшие ставки на UFC 266
26 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе пройдет грандиозный турнир UFC, главным событием которого станет чемпионская битва Алекса Волкановски и Брайана Ортеги. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
«Витория болен, «Спартак» обязательно пропустит от уфимцев». Прогноз Ловчева на матч РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, «фактор Газизова» будет иметь ключевое значение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уфой» (25 сентября, 19:00), которые должны сыграть 1:1.
«В вязкой игре «Локо» забьет в Химках один гол и победит». Ловчев — о матче 9-го тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев проанализировал для «Плеймейкера» состояние «Химок» и «Локомотива» в преддверии их очной встречи в девятом туре Российской Премьер-Лиги (25 сентября, 14:00).
В хоккейном «Локомотиве» почти как в футбольном «Спартаке»: 21-й тренер за 18 лет! Теперь Никитин вместо Скабелки
Андрей Скабелка уволен за неудачный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ. Его сменил экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин.
«Теперь Россия точно побьется за золото Пекина». Кожевников — о сенсационном возвращении Знарка в сборную
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.
Знарка вовремя позвали в сборную России. Все дело в НХЛ и нестабильной игре СКА
Олег Знарок повезет российских хоккеистов на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Поясняем, почему решение ФХР абсолютно логично.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика