Рой Джонс признался, что не ожидал победы Усика над Джошуа

Экс-чемпион мира Рой Джонс-младший признался, что не ожидал победы украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Я не ожидал, что Усик выйдет и потрясет Джошуа в первых раундах. Мы знали, что Усик искуснее боксирует, но никто не ожидал, что он попадет так, что у Джошуа задрожат ноги. Если ты хочешь защитить титул, ты не должен позволять претенденту так действовать в первых раундах», - приводит слова Роя DAZN.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.