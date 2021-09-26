В Федерации бокса России прокомментировали победу украинца Усика над британцем Джошуа

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев не ожидал победы украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Александр просто красавец, он показал всю красоту бокса! И в 12-м раунде он мог отправить Джошуа в нокдаун, просто не хватило каких-то секунд. Саня молодец, он продемонстрировал все могущество советской школы бокса. При этом признаюсь, что эта победа для меня больше удивительна, чем предсказуема», - приводит слова Кирилла пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.