«Усик - лучший боец планеты». Боксер Редкач - о победе украинца над Джошуа

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на победу своего соотечественника Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Смело скажу, Саша - лучший боец планеты! А друг вот, вышел в ринг, но как лимона съел, даже не обнял. Это было красиво, ярко, волнительно, каждая секунда боя - шедевр от Саши!» - написал Редкач в своем инстаграме.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.