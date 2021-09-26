Депутат Свищев: Россияне радовались победе Усика, потому что в стране нет антиукраинской политики

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Победа Александра вновь доказала, что у нас в стране совершенно нет антиукраинской пропаганды. Россияне от всей души радовались и сопереживали победе Усика. Наши граждане с большим уважением и любовью относятся к Украине», - приводит слова Свищева Sport24.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.