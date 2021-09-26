Дмитрий Губерниев: Усик может вписать себя в золотую историю бокса

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Усик - огромный молодец, очень остроумный и образованный. Люблю, когда одерживают победы такие люди. Потрясающая победа. Саша действительно может вписать себя в золотую историю бокса», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.